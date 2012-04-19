Прокурор: Тимошенко обвиняется в обворовывании украинского народа

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обвиняется в обмане и обворовывании украинского народа, заявил на заседании Киевского районного суда Харькова по предварительному рассмотрению дела относительно деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины" прокурор Виктор Лобач.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «Тимошенко обвиняется в обмане и обворовывании украинского народа».

По его словам, во время досудебного следствия были соблюдены все требования действующего законодательства.

В.Лобач подчеркнул, что срок давности по этому уголовному делу не истек. По его словам, Ю.Тимошенко обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

Прокурор подчеркнул: «Никто не выше закона, невзирая на то, какие должности он занимает».

«Мы считаем возможным назначить к рассмотрению дело», - сказал В.Лобач, комментируя отсутствие на судебном заседании Ю.Тимошенко.

В.Лобач также заявил ходатайство к Государственной пенитенциарной службе и Министерству здравоохранения определить возможность Ю.Тимошенко принимать участие в судебном заседании.