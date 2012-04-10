На Банковой посчитали, что в Украине 5400 разного рода мест несвободы

Об этом советник Президента - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Андрей Портнов заявил в эфире телеканала ICTV, сообщает пресс-служба главы государства.

«На прошлой неделе мы провели окончательное совещание с послом Совета Европы в Украине, провели совещание со специалистами в этой отрасли (относительно национального превентивного механизма), и планируем, что Президент Украины в конце апреля или, возможно, в начале мая должен предложить украинскому парламенту закон о внесении изменений в законы, связанные с борьбой с пытками», - сказал А.Портнов.

По его словам, речь идет в частности об изменениях к закону об Уполномоченном Верховной Рады по правам человека, которые будут предусматривать новый механизм контроля правозащитников за так называемыми местами несвободы. «Это новый термин, который практически не применялся», - отметил А.Портнов. «Мы говорили о местах лишения свободы, имея в виду следственные изоляторы и колонии. Сегодня как места несвободы можно классифицировать много мест, где человек не может самостоятельно принять решение о своем перемещении», - добавил советник Президента. По его словам, это в частности детдома, школы-интернаты, психиатрические учреждения для лиц преклонного возраста, дисциплинарные и штрафные батальоны, места содержания нелегальных мигрантов - то есть учреждения, подчиненные не только органам МВД или пенитенциарной службе, но и другим ведомствам (Минсоцполитики, Минздрава и тому подобное).

Всего, по оценкам правозащитников, в Украине около 5400 разного рода мест несвободы, отметил А.Портнов.

«В Украине будет создан новый механизм дополнительного контроля не только со стороны прокуратуры, но и правозащитников, которые будут иметь договорные отношения с Уполномоченным по правам человека. По всей территории Украины должен быть создан национальный превентивный механизм дополнительного контроля», - подчеркнул советник главы государства.

Он также отметил, что расследование резонансных преступлений, в том числе связанных с фактами пыток, является предметом постоянного внимания Президента. «Мы сейчас полностью мониторим эти вопросы, Президент Украины сразу дает поручение по наиболее резонансным преступлениям - они все ставятся на контроль», - сказал А.Портнов.