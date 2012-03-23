Тимошенко разрешила двум людям распоряжаться конфиденциальной информацией

Народный депутат, защитник экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что его подзащитная требует, чтобы ее лечили по рекомендациям немецких врачей.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

«Ю.ТИМОШЕНКО не отказывается ни от чего, единственное, чего она требует - это строгого соблюдения того протокола, который написали немецкие врачи», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он напомнил, что 14 февраля Ю.ТИМОШЕНКО осмотрели немецкие врачи. По словам защитника, они единственные, кто сосредоточил внимание на проблемах со спиной экс-премьера, этого не делали украинские специалисты. По результатам обследования немецкие врачи написали свои рекомендации.

«Основная рекомендация заключаласьв том, что с таким уровнем заболевания ТИМОШЕНКО можно и нужно лечить лишь в стационаре специализированной клиники», - сказал С.ВЛАСЕНКО, добавив, что врачи рекомендовали немедленно начать такое лечение.

«Вместо этого с ТИМОШЕНКО каждый день проводятся следственные действия, процессуальные действия, и каждый день относительно ТИМОШЕНКО медицинская часть колонии составляет справки о том, что с ней можно проводить следственные действия», - сказал защитник.

Он убежден, что медики, которые работают в колонии, лишь делают вид, что создали стационар на территории колонии. «Несколько дней назад медики Качановской колонии предлагали Юлии Владимировне взять у нее пункцию спинного мозга непосредственно в камере. Потом они предлагали сделать в камере блокаду – это процедуры, которые делаются в условиях операционной комнаты специализированной медицинской клиники. Конечно, ТИМОШЕНКО от этого отказалась, и они сразу «гордо» написали, что ТИМОШЕНКО отказывается от лечения», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он повторил, что Ю.ТИМОШЕНКО не отказывается от лечения, а просит это делать в специализированной клинике, а также требует прекратить ведение следственных действий.

Отвечая на вопрос, будет ли обнародован диагноз Ю.ТИМОШЕНКО, С.ВЛАСЕНКО заметил, что Ю.ТИМОШЕНКО действительно дала разрешение на обнародование уполномоченными лицами – им с дочерью Евгенией - конфиденциальной информации, если они посчитают целесообразным обнародовать ее.

«Вот сейчас состоялась передача медицинских документов министру юстиции ЛАВРИНОВИЧУ. Это состоялось с моего согласия как уполномоченного принимать такое решение», - сказал С.ВЛАСЕНКО.