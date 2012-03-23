В Макеевке повесился девятиклассник

В Макеевке Донецкой области повесился ученик 9-го класса, который был вынужден перейти в школу № 19 из ликвидируемой горсоветом поселковой школы № 3.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель родительского комитета закрытой школы № 3 Анна НАЗИПОВА, которая продолжает отстаивать в судах право на возобновление работы ликвидируемой школы.

Она сообщила, что живет по соседству с семьей, где произошла трагедия. «Повесился мальчик, ученик 9-го класса. Он из школы № 3 перешел в школу № 19. Он живет рядом. Он повесился вчера вечером во дворе дома, на турнике», - сказала А.НАЗИПОВА.

По ее словам, мальчик оставил предсмертную записку: «Мама, папа, простите, я так больше жить не могу».

А что там, я не знаю, чего он так жить не может», - сказала А.НАЗИПОВА и добавила: «Я не знаю, были ли конфликты у него, он никому ничего не говорил последнее время вообще. Маму его я хорошо знаю, мы учились вместе в одной школе № 3, здесь все друг друга знают. Он был единственным ребенком у родителей».

На вопрос, могла ли его смерть быть связана с тем, что мальчик так и не смог адаптироваться к новой школе и новому классу, А.НАЗИПОВА ответила: «Я не знаю. Не знаю, никто не может понять, что произошло, что его подтолкнуло. Пускай разбирается милиция теперь, власти наши. Пусть они сами разбираются, почему наши дети укорачивают себе жизнь».