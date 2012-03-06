Молодежь показала Януковичу «красную карточку» в Енакиево

Перед зданием Енакиевского горсовета 6 марта около 30 человек провели акцию «Красная карточка Януковичу».

Как сообщает «ОстроВ», молодые люди возрастом до 25 лет держали плакаты «Дороги не только там, где едет президент», «Где контрактная армия к 2011 году?», «Где ипотека под 7% годовых?», а также красные бумажные листки, символизирующие футбольные красные карточки.

Участники акции по очереди передавали друг другу мегафон, в который говорили, за что показывают красную карточку президенту Януковичу. В адрес президента звучали обвинения в коррупции и сдаче национальных интересов.

Координатор акции Александр Безнис рассказал, что в мэрии Енакиева ему предложили перенести акцию на другой день, однако митингующие решили провести акцию именно 6 марта.

Некоторое время участники акции скандировали речевки, после чего скотчем прикрепили символическую красную карточку к зданию горсовета.

Митинг проходил без политической символики. Организатором акции выступила активная молодежь Донецка и Енакиево.