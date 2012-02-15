Попов будет требовать, чтобы бизнес становился социально ответственнее

Стабильный, конструктивный диалог с трудовыми коллективами города, в частности через профсоюзы, – залог эффективного и демократического развития столицы. Такое мнение выразил председатель КГГА Александр Попов на очередном заседании Совета профессиональных союзов Киева.

«Я вам откровенно должен сказать, до определенного времени городская администрация была не готова к такому диалогу. Киев сам не понимал своих приоритетов и направлений развития. С принятием Стратегии развития города до 2025 года мы четко очертили все экономические и социальные векторы нашей активности. Мы знаем цель, к которой уверенно двигаемся, знаем свои главные задачи перед киевлянами. И их реализация возможна лишь в контексте расцвета столичной экономики, то есть киевских предприятий», – цитирует Александра Попова пресс-служба КГГА.

Улучшение качества жизни и повышение благосостояния киевлян – такие главные задачи озвучил председатель КГГА. Реализация этих приоритетов, по его словам, требует инновационного ускорения экономического развития столицы. И в то же время роста трудовых доходов киевлян как важного условия общих позитивных изменений.

«Только на основе экономического роста и повышения доходов людей можно обеспечить надлежащее наполнение городского бюджета. Оно необходимо для достижения стратегических социальных и других гуманитарных целей: от социальной защиты малообеспеченных до модернизации коммунальной инфраструктуры и сохранения и развития историко-культурной и естественной уникальности Киева. И мы с этими задачами справимся вместе», – отметил председатель КГГА.

С другой стороны, по словам Александра Попова, городская власть будет делать все, чтобы стимулировать столичный бизнес к социально ответственному поведению. И не только будет стимулировать, а будет требовать, чтобы он становился более социально ответственным.

«Сознательное активное трехстороннее партнерство наемных работников, бизнеса и власти должно стать нормой столичной жизни», – резюмировал Александр Попов.

Председатель КГГА призвал представителей трудовых коллективов города активнее приобщаться к реализации Стратегии развития Киева. В частности, предоставлять свои предложения относительно улучшения транспортной инфраструктуры, социального обеспечения, формирования столичного стандарта здоровья.