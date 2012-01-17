Луценко: Путину придется сначала качать в Украину сибирский мороз

С учетом температурного режима скоро премьер-министру России Владимиру ПУТИНУ придется сначала качать в Украину сибирский мороз, и только потом газ, заявляет экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Народная самооборона", такое заявление Ю.ЛУЦЕНКО передал сегодня через своих адвокатов в Печерском районном суде Киева.

«А если серьезно, то переговоры по газу считаю крайне важными. Фактически речь идет о вопросе газовой безопасности Украины», - сказал он.

По мнению экс-министра, проблема украинской власти не только в неготовности на равных разговаривать с Кремлем. «Авансовая сдача Севастополя - яркий пример доброты человека, который считает себя «другом Москвы», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО и отметил, что «намного более серьезная проблема - желание украинской стороны не просто решить вопрос обеспечения страны газом, но и решить шкурный вопрос придворного олигархата, включая семейный».

«Именно эта бизнес-цель делает позицию украинской стороны настолько уязвимой. Именно поэтому все зависит не столько от цены газа или транзита, а от пропорций дерибана ГТС. Этим умело и въедливо пользуется Кремль, выигрывая краткосрочную (выборы в РФ) и долгосрочную (экономический контроль над украинской ГТС) цели», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.