Верховная Рада позволила продать Юсуповский дворец

Верховная Рада проголосовала за исключение из списка запрещённых к приватизации Юсуповского дворца в Крыму.

Об этом пишет БЮТовец Сергей Терехин в статье для "Украинской правды".

Он отмечает, что в последний день сессии большинство поддержало правительственную программу приватизации государственной собственности.

"Перед финальным голосованием депутат Бондарь, представляющий закон, предложил поддержать новую правку, которой и в помине не было в первом чтении", - утверждает Терехин.

При этом он напомнил что это запрещено статьей 116 Закона о Регламенте.

Юсуповский дворец был построен осенью 1910 года по проекту выдающегося зодчего Николая Краснова.

Кореизское имение принадлежало князю Феликсу Юсупову, графу Сумарокову-Эльстону, генерал-губернатору Москвы. Наследником имения стал Феликс Юсупов-младший, чьё имя вошло в историю в связи с участием в убийстве Григория Распутина в декабре 1916 года.

В 1920 году дворец был национализирован. Там был организован дом отдыха для высшего руководства ГПУ, затем НКВД. Организатор и первый председатель ВЧК Феликс Дзержинский с удовольствием отдыхал здесь в 1925 и 1926 годах.

Сталин облюбовал Юсуповский дворец еще перед Второй мировой войной, приезжал сюда на отдых и после победы. Сталин сделал это здание своей резиденцией и официальным местом пребывания советской делегации во время знаменитой Ялтинской Конференции.

В 1993 году Юсуповский дворец (бывшая госдача СССР №4) был обращен в государственную собственность Украины и практически немедленно передан в аренду частной фирме. Теперь срок аренды истек.