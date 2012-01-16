Кличко просит ЮНЕСКО защитить Киев от вертолетной площадки Януковича

Виталий КЛИЧКО и фракция «УДАР» в Киевсовете обратились в ЮНЕСКО с просьбой рассмотреть вопрос системного уничтожения днепровских склонов в столице. Об этом говорится в письме, которое представители «УДАРа» направили в ЮНЕСКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Депутаты отмечают, что днепровские склоны находятся под охраной ЮНЕСКО, и эта влиятельная международная организация должна принять резолюцию, которая предупредит украинскую власть о санкциях из-за незаконных действий отечественных чиновников.

«Еще в декабре 2010 году Киевсовет передал в аренду на 25 лет ООО «Амадеус Ко» земельные участки площадью 2,18 га на Парковой дороге в Киеве – якобы для строительства и обслуживания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Сразу было понятно, что там построят вертолетную площадку для Президента Украины, однако нынешние масштабы этого сооружения превышают любые нормы: кроме огромной зоны развлекательного характера, на месте, вероятно, появится еще и офисно-торговый центр», - отмечают в партии «УДАР».

«Интересно, что активные строительные работы начали проводить еще задолго до решения городского совета. А сегодня весь Киев наблюдает за строительством многоэтажного объекта неизвестного назначения. При этом, из-за строительства буквально уничтожается зеленая зона. Под угрозой очутилась и часть Мариинского парка – одного из любимейших мест отдыха киевлян», - говорится в письме в ЮНЕСКО.

При этом, отмечают депутаты, Киевсовет внес изменения в действующий Генплан Киева и Программу развития зеленой зоны – одним росчерком пера указанные участки просто перевели из земель рекреационного назначения в состав земель транспорта. А проект нового Генплана до 2025 года подтверждает, что городская власть собирается застроить склоны Днепра гостиницами, жилыми домами и офисно-развлекательными центрами. Например, по этому проекту ряд сооружений должны соединить арку Дружбы народов с Трухановым островом уже к Евро-2012. Также депутаты фракции «УДАР» в своем письме в ЮНЕСКО привели и несколько десятков других примеров, когда охранная территория днепровских склонов (в частности, и Национального ботанического сада им. Н.Гришко) незаконно раздавалась в частные руки.

В партии «УДАР» убеждены, что ЮНЕСКО должна детально рассмотреть ситуацию с уничтожением склонов Днепра в Киеве и отреагировать на нее.

В пресс-службе отмечают, что все необходимые документы и фотофакты были приложены к письму.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2010 г. Киевсовет выделил ООО «Амадеус КО» 2,18 га земли на Парковой дороге в Печерском районе для строительства и обслуживания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. За принятие соответствующего решения проголосовали сегодня на сессии Киевсовета 72 депутата горсовета. Земельный участок состоит из двух частей – 2,07 га и 0,11 га. Эти площади переданы в долгосрочную аренду на 25 лет.

Депутаты своим решением внесли соответствующие изменения в Генплан развития города на период до 2020 года и в Программу развития зеленой зоны города до 2010 года, а именно - перевели территории в фонд земель транспорта. Во время обсуждения этого вопроса депутат от Блока Кличко Андрей СТРАННИКОВ отметил: «Я так понимаю, это знаменитая вертолетная площадка, при помощи которой наш Президент собирается бороться с пробками».

Согласно решению, сметная оценка земельного участка определена в сумме 67 млн. 536,3 тыс. грн., а арендная плата предусмотрена в размере 2 млн. 26 тыс. грн.