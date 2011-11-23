В АП говорят, что Янукович сделает шаг в правильном направлении

Советник Президента Анна ГЕРМАН заявляет, что 19 декабря Виктор ЯНУКОВИЧ сделает шаг, который «больше всего будет соответствовать национальным интересам Украины».

Об этом она сказала в интервью УНИАН, комментируя сообщения СМИ о возможном участии В.ЯНУКОВИЧА в заседании Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), которое состоится 19 декабря в Москве.

«Надо учитывать то обстоятельство, что сейчас – определяющий этап переговоров Украины с ЕС и Российской Федерацией. И так бывает в подобных случаях, что на дипломатической шахматной доске приходится делать неожиданные ходы. И не всегда можно и нужно их объяснять», – сказала советник Президента.

По ее словам, обществу «надо просто верить Президенту». «Верить, что он делает все, чтобы отвоевать для своей страны лучшие условия, и что Президент сделает шаг в ту сторону, которая больше всего будет отвечать национальным интересам Украины», - заявила А.ГЕРМАН.

Как сообщалось, некоторые СМИ со ссылкой на источник в секретариате ЕврАзЭС распространили информацию о том, что В.ЯНУКОВИЧ примет участие в 32-м заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС 19 декабря. В то же время, в этот день в Киеве запланировано проведение саммита Украина - ЕС, где ожидается парафирование Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

В секретариате ЕврАзЭС сообщили, что не распространяли такую информацию; приглашение В.ЯНУКОВИЧУ отослали, но о его участии «нужно уточнять в Администрации Президента Украины».