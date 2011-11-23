В АП говорят, что Янукович сделает шаг в правильном направлении
Где будет Президент 19 декабря?
Советник Президента Анна ГЕРМАН заявляет, что 19 декабря Виктор ЯНУКОВИЧ сделает шаг, который «больше всего будет соответствовать национальным интересам Украины».
Об этом она сказала в интервью УНИАН, комментируя сообщения СМИ о возможном участии В.ЯНУКОВИЧА в заседании Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), которое состоится 19 декабря в Москве.
«Надо учитывать то обстоятельство, что сейчас – определяющий этап переговоров Украины с ЕС и Российской Федерацией. И так бывает в подобных случаях, что на дипломатической шахматной доске приходится делать неожиданные ходы. И не всегда можно и нужно их объяснять», – сказала советник Президента.
По ее словам, обществу «надо просто верить Президенту». «Верить, что он делает все, чтобы отвоевать для своей страны лучшие условия, и что Президент сделает шаг в ту сторону, которая больше всего будет отвечать национальным интересам Украины», - заявила А.ГЕРМАН.
Как сообщалось, некоторые СМИ со ссылкой на источник в секретариате ЕврАзЭС распространили информацию о том, что В.ЯНУКОВИЧ примет участие в 32-м заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС 19 декабря. В то же время, в этот день в Киеве запланировано проведение саммита Украина - ЕС, где ожидается парафирование Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
В секретариате ЕврАзЭС сообщили, что не распространяли такую информацию; приглашение В.ЯНУКОВИЧУ отослали, но о его участии «нужно уточнять в Администрации Президента Украины».