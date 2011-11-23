Тюремщики убеждают, что на подъем в 5 утра Тимошенко согласилась сама

По заключениям медработников Государственной пенитенциарной службы Украины (ГПтСУ) лечение в специализированном медицинском заведении Минздрава Украины за пределами Киевского СИЗО экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в настоящее время не требуется.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГПтСУ, переданном агентству УНИАН.

При этом в сообщении добавлено, что «заключенной оказывается квалифицированная медицинская помощь медперсоналом Киевского СИЗО и специалистами Минздрава Украины».

Также «в ответ на сообщения некоторых интернет-изданий о принудительном вывозе 23 сегодня (23.11.11 г.) Ю.ТИМОШЕНКО в медицинские заведения г. Киева на обследование» Государственная пенитенциарная служба Украины информирует, что вопрос проведения дополнительного диагностического обследования состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО за пределами Киевского СИЗО является одним из рекомендаций комиссии Минздрава Украины.

«Время и место проведения такого дообследования накануне согласовывалось непосредственно с Ю.ТИМОШЕНКО - претензии от заключенной относительно порядка проведения рекомендуемого дообследования от нее не поступали», - заявляет пресс-служба ГПтСУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня защитник ТИМОШЕНКО - нардеп Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что по имеющейся у него неофициальной информации, сегодня рано утром около 5 часов Ю.ТИМОШЕНКО разбудили и отвезли в неизвестную стороне защиты больницу для обследования.

ВЛАСЕНКО заявил журналистам, что Ю.ТИМОШЕНКО была, очевидно, доставлена не в ту больницу, в которую она хотела, она была обследована не тем врачом, которому она доверяет.

«Что делали с ней, мы не знаем, какие результаты – не знаем», - отметил С.ВЛАСЕНКО, напомнив, что он не имел возможности общаться лично со своей подзащитной с прошлой пятницы.

Также адвокат отметил, что, насколько ему известно, во время сегодняшнего «обследования» у Ю.ТИМОШЕНКО не был сделан анализ крови.