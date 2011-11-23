Украинцев призывают 27 ноября принести Тимошенко цветы

Партия «Батькивщина» призывает украинцев принять участие в акции «Цветок для Юли» в день рождения Юлии ТИМОШЕНКО - в воскресенье, 27 ноября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

Однопартийцы экс-премьера призывают людей принести цветы для Ю.ТИМОШЕНКО под Лукьяновское СИЗО (ул. Дегтяревская, 13), где в воскресенье с 14.00 до 17.00 состоится концерт и митинг в поддержку заключенного политика.

«Представьте свой день рождения за решеткой, прикованным болезнью к кровати. Без родных, без друзей, без застолья, без задувания свечей на именинном торте... Представьте себя заключенным НИ ЗА ЧТО, просто из лютой ненависти и животного страха ЯНУКОВИЧА… Представьте все это. И поддержите Юлию ТИМОШЕНКО, которой в день ее рождения так не будет хватать тепла, любви и поддержки!», - призывают в «Батькивщине».