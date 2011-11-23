Иващенко и дальше будет сидеть в клетке - суд не стал рассматривать жалобу
Подсудимый возмущен
Апелляционный суд г. Киева оставил без рассмотрения жалобу бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО на постановление Печерского районного суда, которым ему было отказано в удовлетворении ходатайства о пребывании в зале судебного заседания вне клетки для арестованных.
Об этом УНИАН сообщил адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО.
Он напомнил, что в конце августа В.ИВАЩЕНКО направил в апелляционный суд г. Киева соответствующую жалобу, отметив, что он лично хочет принять участие при рассмотрении его апелляции с участием его защитников.
«Печерский районный суд назначил рассмотрение жалобы В.ИВАЩЕНКО в апелляционном суде на 11 час. 10 мин. 22 ноября, о чем сообщил в письменном виде защитникам. 22 же ноября в помещении апелляционного суда г. Киева защитникам ИВАЩЕНКО сообщили о том, что жалоба была рассмотрена апелляционным судом на предыдущем заседании еще в октябре этого года и отправлена 1 ноября в Печерский райсуд», - сказал Б.НЕЧИПОРЕНКО, отметив, что ни В.ИВАЩЕНКО, ни его защитники не присутствовали во время этого судебного заседания и им не сообщили о нем.
В связи с чем сторона защиты считает, что апелляционный суд г. Киева непроцессуальным образом рассмотрел жалобу и лишил их возможности высказать свои доводы в поддержку апелляции. «И это тогда, когда уполномоченный Верховной Рады по правам человека госпожа КАРПАЧЁВА держит вопрос содержания подсудимых, в том числе ИВАЩЕНКО, которые не обвиняются в тяжких преступлениях в отношении личности, под личным контролем», - отметил Б.НЕЧИПОРЕНКО.
Он сообщил, что, учитывая изложенное, сторона защиты будет искать юридические возможности обжаловать решение апелляционного суда, хотя это его постановление, как отмечается в нем, обжалованию не подлежит.
Также адвокат сказал, что указанную выше информацию он сообщил своему подзащитному во время встречи с ним в следственном изоляторе. «ИВАЩЕНКО возмущен, поскольку апелляционный суд, совершив такие действия, грубо нарушил его конституционные права так же, как и раньше это сделал Печерский районный суд, отказав в удовлетворении его ходатайства», - сказал Б.НЕЧИПОРЕНКО.
Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации ГП МОУ "Феодосийский судномеханический завод".
В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.
За время пребывания в СИЗО у В.ИВАЩЕНКО резко ухудшилось состояние здоровья.