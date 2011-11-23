Журналисты передали Януковичу петицию

Возле Администрации Президента представители одиннадцати журналистских организаций передали главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ петицию с требованием расследовать преступления против своих коллег.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции приняли участие представители движения «Стоп цензуре!», Национального союза журналистов, Международной федерации журналистов, организации «Репортеры без границ» и других.

«Мы объединились для того, чтобы сделать общую атаку не безнаказанность. Мы хотим сегодня не просто подать бумажную петицию власти и здесь перечисляем случаи (избежания ответственности за совершенные преступления против журналистов – УНИАН). Мы хотим, чтобы это было действие», - заявила представитель «Репортеров без границ в Украине» Оксана РОМАНЮК.

Она отметила, что петиция журналистов является информационным запросом, в котором власть просят ответить, как проводятся расследования случаев нападения на журналистов и наказаны ли виновные.

Петицию принял руководитель Главного управления обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Денис ИВАНЕСКО.

Также журналисты передадут петицию в Генеральную прокуратуру Украины.

Участники акции пешим ходом отправились к Национальному союзу журналистов.