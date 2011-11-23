Тимошенко обследовали в областной больнице?

Защита и родственники экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО не имеют официальной информации, когда и каким образом проводилось медицинское обследование состояния ее здоровья вне Лукьяновского СИЗО.

Об этом сегодня корреспондента УНИАН сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

Защитник напомнил, что вчера он вместе с народным депутатом Сергеем САСОМ обратился к руководству СИЗО с просьбой решить вопрос о медицинском обследовании Ю.ТИМОШЕНКО, которая с 5 августа содержится в СИЗО.

«По состоянию на вчера руководство СИЗО не планировало вывозить на обследование Юлию Владимировну, и этот вопрос находился на стадии решения, но, выходит, нам солгали», - сказал он.

По словам защитника, по неофициальной информации, которую он имеет, Ю.ТИМОШЕНКО вывезли из СИЗО сегодня, в 7.15-7.30, и приблизительно в 10.00 она была доставлена назад. «Это означает, что ее подняли в 5 часов утра. Зачем таким образом проводить обследование над человеком, который больше двух недель не встает, не понятно», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его данным, обследование проводилось в областной клинической больнице. «Но зачем делать это тайно, не понятно. Но хорошо, что хоть через три месяца наконец сделали хоть какое-то обследование», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он предположил, что Ю.ТИМОШЕНКО могли сделать МРТ, рентген и еще какие-то обследования. При этом защитник отметил, что сегодня в 14.00 с Ю.ТИМОШЕНКО должны проводить следственные действия. По словам С.ВЛАСЕНКО, если такие следственные действия состоятся, то он, как защитник, обязательно будет принимать в них участие. При этом защитник отметил, что в случае непроведения следственных действий, он будет настаивать на свидании с Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы выяснить все детали медицинского обследования.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО прошла медицинское обследование в одном из киевских медицинских учреждений.

В пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины сообщили, что сегодня в одном из лечебных заведений Киева проведено инструментальное обследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО. В частности, ей была сделана магнитно-резонансная томография, рентген, сонография.

По результатам обследований в организме экс-премьера не выявлено патологических изменений, которые угрожают ее жизни, сообщили в пенитенциарной службе.