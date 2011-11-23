Порошенко - о «паузе Януковича»: не можем позволить себе такой «роскоши»

Украина «не имеет такой роскоши» лишить себя возможности подписать в декабре Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом – «это должно быть делом чести украинской власти».

Об этом, комментируя заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно возможной паузы в процессе европейской интеграции, заявил председатель Совета НБУ, экс-министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО в эфире «5 канала».

По его словам, «пауза может означать, что мы не воспользуемся тем уникальным стечением обстоятельств, чрезвычайно полезным, эффективным и позитивным для Украины, которое сейчас сложилось и в руководстве Евросоюза, и в Европарламенте, и обществе вообще...». Как сказал П.ПОРОШЕНКО, сейчас в евросообществе сложилась уникальная ситуация: «если год назад, два года тому назад мы говорили о европейской усталости от расширения, потому что жители Франции, Италии ненавидели новых мигрантов - болгар, румын и других, и категорически не допускали возможности той или другой формы ассоциации и дальнейшего расширения, то сегодня ситуация совершенно иная, потому что Соглашение об ассоциации является взаимовыгодной позицией, когда открываются рынки Европейского Союза для украинских производителей, а рынки Украины, соответственно, для европейских, и люди с надеждой и воодушевлением относятся к расширению формата взаимоотношений с Европейским Союзом».

Как заявил экс-министр иностранных дел, ему «кажется, что Президента просто неправильно информируют по поводу того, что в Евросоюзе есть определенные мифические страны, которые сопротивляются европейской интеграции Украины». «Нужно смотреть четкие документы: есть заявление Европарламента, которое открывает двери и предоставило полномочия Еврокомиссии на подписание Соглашения об ассоциации. Есть два абсолютно совершенных документа, стоят подписи о завершении технических переговоров и об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, и о завершении официального текста Соглашения об ассоциации», – отметил П.ПОРОШЕНКО.

По его словам, «не воспользоваться этим, не воспользоваться саммитом, который должен состояться 19 декабря, на котором Президент Украины и Президент Европейского Союза Герман ван РОМПЕЙ, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ должны парафировать Соглашение об ассоциации Украины и запустить процесс ратификации... Это не конец работы, это только начало тяжелой работы адаптации украинского законодательства, создания европейских условий доступа на европейские рынки, но это лучшая и самая эффективная антикризисная политика, которую может продемонстрировать украинская власть».

П.ПОРОШЕНКО убежден, что такой уникальной возможности (для евроинтеграции – УНИАН) у Украины еще долго не будет, потому что в будущем году Европа будет жить своими внутренними проблемами.

«Такой уникальной возможности у Украины еще долго не будет, и в будущем году Европа будет жить своими внутренними проблемами, внутренним кризисом, внутренними выборами, сменой руководства и убеждением новых политиков в необходимости сотрудничества с Украиной. Я считаю, что Украина не имеет такой роскоши лишить себя возможности подписать это соглашение – это должно быть делом чести украинской власти. Делом чести украинской оппозиции, делом чести украинского общества и украинского народа», – сказал П.ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября Президент Литвы Дали ГРИБАУСКАЙТЕ на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в Киеве заявила, что успех декабрьского саммита Украина-ЕС напрямую будет зависеть от разрешения в Украине ситуации с экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Д.ГРИБАУСКАЙТЕ подчеркнула, что Европа была шокирована теми решениями, которые были приняты во время судебного процесса над лидером оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО.

«В Европе преобладало мнение, что Ю.ТИМОШЕНКО и ее коллеги стали жертвами процесса политической нейтрализации», - сказала Президент Литвы.

При этом Д.ГРИБАУСКАЙТЕ отметила, что сейчас говорит от имени ЕС: «Это и является той речью и новостью, которую меня просили и уполномочили донести до вас от имени Европейского Союза».

Д.ГРИБАУСКАЙТЕ подчеркнула, что Европа считает, что Украина еще не нашла решения политических проблем, особенно относительно принятия поправок к Уголовному кодексу. Поэтому Европа просит Украину обеспечить справедливое рассмотрение апелляционных исков по делу Ю.ТИМОШЕНКО, сказала она.

После этого Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ не исключил, что евроинтеграция Украины может быть «поставлена на паузу».

На пресс-конференции с Президентом Литвы В.ЯНУКОВИЧ отметил, что на сегодняшний день практически завершены переговоры относительно подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и осталось принять только политическое решение, в частности, подписать, а затем ратифицировать это соглашение парламентами стран - членов ЕС. Президент не смог сказать, как будет проходить этот процесс. «Мы видим, что есть политики и есть страны, которые считают, что Украина еще не достигла тех критериев, которые предъявляются нашей стране», - отметил он. По словам В.ЯНУКОВИЧА, возможно, придется сделать паузу, как это уже было в вопросе евроинтеграции Украины. «Это можно сделать и сейчас», - сказал он.