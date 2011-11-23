Азаров обещает повышение пенсий для чернобыльцев - в три этапа

Кабинет министров Украины с 2012 года намерен провести трехэтапное повышение размера пенсий и выплат лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, открывая сегодняшнее заседание Кабмина.

«Планируется, что с 2012 года в три этапа будет проводиться повышение их (пенсий – УНИАН) размера», - сказал премьер.

При этом он отметил, что повышение коснется не только минимального размера пенсии, но и размера ежемесячной дополнительной пенсии за вред, нанесенный здоровью граждан, принимавших участие в ликвидации чернобыльской аварии.

Кроме того, сообщил Н.АЗАРОВ, на сегодняшнем заседании Кабмина правительство также планирует утвердить еще ряд нормативных документов, касающихся вопросов социального обеспечения граждан. В частности, правительство намерено усовершенствовать порядок предоставления дотаций работодателям за счет Фонда социальной защиты для создания рабочих мест для инвалидов.

Также Кабмин рассмотрит порядок расчета страхового стажа, который дает право работникам образования, здравоохранения и культуры на назначение денежной помощи при выходе на пенсию, которая, напомнил премьер, равна 10 месячным минимальным пенсиям.

Кроме того, сообщил Н.АЗАРОВ, Кабмин сегодня утвердит порядок предоставления гарантированной бесплатной правовой помощи незащищенным слоям населения.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Н.АЗАРОВ заявил, что Кабинет министров рассматривает возможность повышения пенсий инвалидам-чернобыльцам до 3-4 тыс. грн.

«Поднимем пенсию чернобыльцам-ликвидаторам инвалидам І группы, ІІ группы, ІІІ группы. Потом пойдем дальше», - пообещал Н.АЗАРОВ.

Он объяснил, что Кабмин рассматривает возможность выплаты пенсий инвалидам І группы на уровне 4 тыс. грн., ІІ - 3,5 тыс. грн., ІІІ - 3 тыс.

Кроме того, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что и в последующие годы правительство намерено повышать пенсии чернобыльцам, а также проводить реконструкцию больниц для них по всей Украине.