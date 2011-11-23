Тюремщики: у Тимошенко не обнаружено смертельных патологий
Следственные действия, говорят, можно вести
Государственная пенитенциарная служба заявляет, что у Юлии Тимошенко при обследовании за пределами СИЗО не обнаружены патологические изменения, которые несут угрозу ее жизни.
Об этом говорится в пресс-релизе службы, опубликованном в среду.
"23 ноября 2011 года, в одном из лечебных заведений г. Киева согласно рекомендациям комиссии МОЗ Украины проведено инструментальное обследование (магнитно-резонансная томография, рентген, сонография) состояния здоровья Тимошенко", - подтверждает служба.
"По результатам проведенных обследований у Тимошенко не обнаружено патологических изменений, которые несут угрозу ее жизни", - заявляет Государственная пенитенциарная служба Украины.
По утверждению службы, "состояние здоровья (Тимошенко) позволяет проведение необходимых следственных действий".
"Результаты обследования переданы в медицинскую часть Киевского СИЗО для назначения курса лечения", - говорится в пресс-релизе.
Пенитенциарная служба уточняет, что состояние здоровья Тимошенко "продолжает находиться под контролем медперсонала Киевского СИЗО".