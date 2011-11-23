Герман припомнила Луценко «репрессии»

Советник президента Анна Герман говорит, что сегодня в Украине нет людей, которые находятся в заключении за свои политические взгляды, потому что те, кто находится за решеткой, нарушали закон.

Об этом она сказала в эфире "5 канала" во вторник, передает украинская служба ВВС.

"Я не знаю уголовных дел, возбужденных по политическим мотивам. Я знаю политического узника в Украине Левка Лукъяненко, который в свое время сидел как политический. Я не знаю в Украине сейчас людей, которые сидят за политику, я знаю, что люди сидят за то, что люди нарушали закон, и закон криминальный", - сказала госпожа Герман.

По ее словам, экс-министр внутренних дел Юрий Луценко хорошо знает, что такое политические репрессии.

"Он, и меня в том числе, по телевизору вызывал на допросы, и моих коллег бросал за решетку", – прибавила Анна Герман.