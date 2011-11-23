Политики: власть поставила цель иметь 300 голосов в парламенте

Партия регионов хочет в Верховной Раде 2012 года получить конституционное большинство, чтобы, внеся изменения в Конституцию Украины, избрать в 2015 году в парламенте Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом Украины на второй срок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала народный депутат Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО (фракция НУ-НС) во время круглого стола на тему: “Какой будет Верховная Рада –2012?”, организованного Институтом Горшенина.

По ее словам, “парламент 2012 года избирается под президентские выборы 2015 года, и для партии власти ключевой вопрос иметь там 300 голосов” для того, чтобы следующего Президента Украины можно было избрать в парламенте. Депутат отметила, что такой сценарий не исключен, поскольку происходит падение рейтинга В.ЯНУКОВИЧА.

И.ГЕРАЩЕНКО также прогнозирует, что “где-то ближе к выборам” в Закон “О выборах народных депутатов Украины” будут внесены изменения, и все те предохранители, которые удалось внести оппозиции и которыми она “сегодня так гордится”, будут сняты “так же, как было сделано за два дня до второго тура президентских выборов в феврале 2010 года”.

И.ГЕРАЩЕНКО отметила, что уже при принятии Закона “О выборах народных депутатов Украины” состоялись фальсификации, поскольку проект закона был роздан за три минуты до голосования, и никто из депутатов не смог с ним ознакомиться, а законопроект приняли сразу в первом чтении и как закон.

И.ГЕРАЩЕНКО отметила, что не вызывает сомнения, что оппозиция преодолеет 5% барьер, но основная проблема в мажоритарных округах, потому что именно там “на самом деле собака зарыта”. По ее словам, понимая свою непопулярность, представители Партии регионов в округах будут идти как самовыдвиженцы, а затем дружными рядами они пополнят эту фракцию в парламенте Украины”.

Народный депутат подчеркнула, что “неоднократно мы в оппозиции говорили о том, что ключевым вопросом является участие в избирательной кампании лидеров оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО”. Она отметила, что принятый парламентом закон “не приближает их участие в выборах 2012 года”. “Такое впечатление, что об этом обещании, об этом лозунге все забыли, и уже побежали делить мажоритарные округа, списки и все что угодно”, - сказала И.ГЕРАЩЕНКО.

По ее словам, оппозиция не имела морального права поддерживать данный закон после того, как не были учтены ее предложения к законопроекту о декриминализации, в частности 365 статьи Уголовного кодекса Украины.

И.ГЕРАЩЕНКО обратилась к представителю «БЮТ-Батьківщини» Сергею СОБОЛЕВУ с вопросом, есть ли на сегодня оценка Юлии ТИМОШЕНКО данного закона. Тот, в свою очередь, напомнил, что уже определенное время к Ю.ТИМОШЕНКО не допускают “ни соратников, ни родных, а исключительно только следователей налоговой администрации”, потому такой вопрос является “странным”.

Народный депутат Украины Виктор МАТЧУК (фракция НУ-НС) отметил, что власть предложила такой вариант проекта закона о выборах, который единственно возможный для нее “вариант сохранения власти”. “И никаких не нужно иллюзий относительно того, что это способ идти к избирателю, способ обеспечить представителей интересов общества. Этот законопроект направлен на одно - на сохранение сегодняшней действующей власти”, - отметил он. При этом «нашеукраинец» добавил, что “тот, кто за него проголосовал, тот поддерживает действующую власть”.

Член политсовета ВО “Свобода” Андрей ИЛЬЕНКО отметил, что при принятии закона о выборах народных депутатов “сработали инстинкты”. По его словам, Партию регионов “в данном случае интересовала власть, а парламентскую оппозицию - личная безопасность”.

Он отметил, что выборы по данному закону приведут к тому, что в следующем парламенте “будет уже не простое большинство, а конституционное, контролируемое Администрацией Президента”. “300 голосов - это цель, которую сегодня ставит перед собой власть”, - считает А.ИЛЬЕНКО. По его словам, “парламентская оппозиция хочет сохранить хотя бы 100 мест”. При этом он прибавил: “Речь идет о банальном заговоре с целью собственных политических интересов“.

А.ИЛЬЕНКО сообщил, что в ближайшую субботу будет собран политсовет ВО “Свобода”, и “мы будем решать, какой будет наша дальнейшая позиция относительно нашего участия или неучастия в Комитете сопротивления диктатуре”. “Конечно, поспешных решений, каких-то там хлопаний дверями никто не устраивает, но мы должны разобраться и должны понять логику наших партнеров по Комитету, поскольку была диаметрально изменена позиция при голосовании за закон о выборах”, - сказал он.