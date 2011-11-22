Оппозиция прорывается на ту сторону Майдана, где устанавливают елку

Сторонники Помаранчевой революции, закончив митинг возле Главпочтамта, осуществляют попытку перейти на противоположную сторону Крещатика, где устанавливается новогодняя елка, чтобы там продолжить свой митинг по случаю Дня Свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции отправились в подземный переход, чтобы перейти на противоположную сторону.

В свою очередь спецподразделения милиции выстроились в плотную шеренгу с другой от Главпочтамта стороны Крещатика.

Кроме того, им на помощь пришли бойцы спецподразделения «Беркут», которые оградили проезжую часть, чтобы сделать невозможным движение людей по проезжей части.

Часть участников акции направилась по Крещатику в направлении Бессарабской площади.

В то же время сторонники Общевойскового союза Олега КАЛАШНИКОВА закончили свою акцию на Майдане Независимости.