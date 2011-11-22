Беркутовцы выстроились поперек места, где в 2004-м стояла помаранчевая сцена
19:08, 22 ноября 2011Политика
1554 0
Надели на головы защитные шлемы
На Майдане Незалежности в Киеве, где проходят митинги сторонников и противников Помаранчевой революции, выстроились сотрудники спецподразделения милиции «Беркут»
Как передает корреспондент УНИАН, они также надели на головы защитные шлемы.
Бойцы «Беркута» в несколько шеренг стали поперек места, где в 2004 году стояла помаранчевая сцена, отгородив таким образом представителей Общевойскового союза от сторонников Помаранчевой революции, которые проводят свой митинг напротив Главпочтамта.
Кроме того, вдоль здания Главпочтамта в колонну выстроились военнослужащие внутренних войск МВД Украины.
На вопрос журналистов, зачем происходят «эти маневры», ответ получен не был.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter