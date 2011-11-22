Андреев: пенсии чернобыльцев будут повышены на 2,5 тысячи гривен

Пенсионные выплаты чернобыльцам в среднем вырастут на 2,5 тыс грн. Об этом сказал на пресс-конференции во вторник президент Всеукраинской общественной организации "Союз Чернобыль Украины" Юрий Андреев, отвечая на вопрос Укринформа.

"Пенсии чернобыльцам в среднем повысятся на 2,5 тысячи грн. Средняя пенсия с 2 тысяч вырастет до 4,5 тысяч грн. Но это будет сделано для всех чернобыльцев - тех, которые судились, и тех, которые никогда судиться не будут", - сказал лидер общественной организации.

Ю. Андреев объяснил, что это стало результатом договоренностей с правительством относительно выполнения условий Меморандума.

"На прошлой неделе правительство согласилось на осовременивание прежних заработков чернобыльцев, из которых начисляются пенсионные выплаты, а следовательно, они существенно возрастут", - сказал Андреев.

Кроме того, он добавил, что после подписания Меморандума правительство уже выделило 44 млн грн на решение жилищных проблем чернобыльцев в нынешнем году.

Кроме того, Юрий Андреев считает, что судебные решения относительно чернобыльских пенсий должны выполняться.

"Судебные решения, конечно, выполнять необходимо, если мы живем в правовом государстве. Но в любом случае нельзя повторить ситуацию 2008-2009 годов, когда в первую очередь удовлетворялись судебные решения и прекращались выплаты остальным чернобыльцам", - заявил он.

Ю. Андреев считает, что такие судебные выплаты следует реструктуризировать: "Выход может быть только один. Сформировать это как долг обязательно, он должен быть реструктуризирован, должна быть отдельная государственная бюджетная программа".

При этом он отметил, что в Конституции Украины указано, что социальные программы обеспечиваются в пределах средств, предусмотренных бюджетом.

"Будут предусмотрены такие средства - долги будут погашаться. Но после выполнения условий Меморандума между правительством и чернобыльцами, который предусматривает существенное улучшение социальной защиты людей, суды окончательно потеряют свою привлекательность", - убежден Ю. Андреев.

Выплаты средств, которые чернобыльцы отсудили, за год могут превысить 10 млрд грн. Между тем, весь годовой бюджет чернобыльского пенсионного фонда для инвалидов достигает 2 млрд грн.

"За 9 месяцев нынешнего года чернобыльцам по судебным решениям уже выплачено 6,3 миллиарда гривен, а до конца года необходимо выплатить еще 4,2 миллиарда. Между тем, весь годовой бюджет чернобыльского пенсионного фонда для инвалидов составляет 2 миллиарда", - констатировал лидер общественной организации.

По словам Ю. Андреева, сумма судебных исков уже в пять раз превышает ту, которая предполагалась на пенсионное обеспечение всех чернобыльцев.

По словам председателя ВОО "Союз Чернобыль Украины", судебных решений ожидают еще 350 тысяч исков. "Если бы всех их удовлетворить, речь шла бы уже о сотнях миллиардов гривен", - резюмирует он.