Попову советуют начинать устанавливать елку на Майдане еще в августе

В «Нашей Украине» советуют председателю КГГА Александру ПОПОВУ начинать устанавливать Новогоднюю елку еще накануне Дня Независимости, во избежание акций протеста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, такое мнение высказал председатель центрального исполкома «Нашей Украины» Сергей БОНДАРЧУК

«Киевскому лже-мэру Александру ПОПОВУ нужно было начать установку Новогодней елки не в День Свободы, 22 ноября, а еще накануне Дня Независимости. Это бы разрешило ему все проблемы с запрещением оппозиционных митингов в центре столицы», – заявил он.

«Нынешний режим хочет превратить киевский Майдан Незалежности в московскую Красную площадь, где без разрешения чиновников нельзя собираться больше чем втроем», - сказал С.БОНДАРЧУК.

По его убеждению, власть придумывает любые поводы, чтобы не допустить массовых собраний людей на Майдане Незалежности в седьмую годовщину Помаранчевой революции. «Они боятся идей Майдана, а потому запрещают и тупо врут», - убежден С.БОНДАРЧУК.

Он напомнил, что в предыдущие годы Новогоднюю елку на центральной площади столицы начинали монтировать не раньше начала декабря. «Очевидно, ПОПОВ готов уже сейчас праздновать Новый год только для того, чтобы не допустить празднования Дня Свободы в Киеве», - заметил С.БОНДАРЧУК.

«Запрещение КГГА еще раз свидетельствует о том, что на должности и.о. мэра Киева стоит не представитель интересов киевской громады, большинство которой семь лет назад стояло и поддерживало Майдан, а «смотрящий зоны» от Партии регионов, для которого главное - выполнить разнарядки с Банковой», - подчеркнул С.БОНДАРЧУК.