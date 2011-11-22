«Беркут» препятствует оппозиционным нардепам установить палатку на Майдане

Около 30 бойцов «Беркута» препятствуют народным депутатам от оппозиции Андрею ПАРУБИЮ и Олесю ДОНИЮ установить символическую палатку в честь 7-й годовщины начала массовых акций протеста на Майдане Незалежности в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, около 100 сторонников Конгресса украинских националистов, «Нашей Украины», Украинской народной партии и других партий собрались на Майдане Незалежности перед Главпочтамтом, чтобы провести акцию «Свободу не спинити» по случаю 7-й годовщины начала массовых акций протеста на Майдане Незалежности. Они держат множество партийных флагов, а также скандируют «Свободу не спинити».

После того, как народный депутат от «Нашей Украины» А.ПАРУБИЙ вместе с несколькими другими участниками митинга попытался установить символическую палатку в честь годовщины Майдана, несколько десятков бойцов «Беркута» поднялись из подземного перехода на Майдане и окружили плотным кольцом, препятствуя ему что-либо делать.

Люди, которые пытаются установить палатку, несколько раз переходили с одного места на другое на площадке напротив Главпочтамта, однако бойцы «Беркута» продолжают им препятствовать. При этом на некоторое время в кольцо попали несколько фотокорреспондентов, и только после того, как они стали говорить, что исполняют свои профессиональные обязанности, их выпустили из окружения.

Сейчас импровизированный митинг на Майдане Незалежности продолжается. Народные депутаты, в частности Олесь ДОНИЙ и другие представители оппозиционных политических партий, призывают «беркутовцев» «освободить» А.ПАРУБИЯ, однако те не двигаются с места.

В своем выступлении О.ДОНИЙ заявил, что «Майдан – это символ борьбы и протеста, а власть боится Майдана, и потому не разрешает проводить мирную акцию».

Как сообщал УНИАН, 22 ноября в Украине отмечается День Свободы.