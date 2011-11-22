Янукович: Газовые переговоры с Россией еще далеко не завершены
12:32, 22 ноября 2011Политика
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Но движение навстречу есть
Переговорный процесс с Россией относительно поставок и транзита газа еще далеко не завершен.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал во время встречи сегодня в Киеве с Президентом Литовской Республики Далей ГРИБАУСКАЙТЕ.
«С двух сторон есть движение навстречу, но процесс еще далеко не завершен», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
По его словам, это является существенной проблемой для Украины, поскольку цена на газ влияет как на экономику страны, так и на социальную сферу. Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, цена на газ влияет на формирование тарифов в жилищно-коммунальной сфере.
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