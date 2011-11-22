Правозащитники заявляют, что в Украину возвращаются политические репрессии

Правозащитники заявляют - преследование украинской властью представителей гражданского общества становится все более серьезной угрозой демократии в стране.

Украинские правозащитники представили доклад о незаконных преследованиях по политическим мотивам в 2010-2011 годах, сообщает «Немецкая волна». Члены Общественного комитета защиты от политических преследований, среди которых Евгений ЗАХАРОВ, Иосиф ЗИСЕЛЬС, Аркадий БУЩЕНКО, Людмила КЛОЧКО, Мирослав МАРИНОВИЧ, Владимир ЯВОРСКИЙ, обеспокоены - такие преследования властью являются вызовом украинскому обществу и демократии в Украине.

По оценке авторов отчета, лиц, которых незаконно преследуют по политическим мотивам, становится все больше. Это участники протестных мероприятий, которых запугивают разными способами, иногда даже прибегая к насилию, - предприниматели, студенты, члены общественных организаций, партий и профсоюзов. Также жертвами преследований являются журналисты и общественные активисты, с которыми работники МВД и СБУ проводили «профилактические беседы», или относительно которых осуществляли демонстративную слежку; работники бюджетных учреждений, которых под угрозой увольнения с работы принуждают к членству в партиях или к участию в митингах.

По мнению члена правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Е.ЗАХАРОВА, к политическим преследованиям принадлежат уголовные дела против участников предпринимательского Майдана, членов «Трезубу» и ВО “Свобода”, бывших высокопоставленных должностныхъ лиц - Юлии ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО и Евгения КОРНИЙЧУКА. Как отмечается в докладе, все обвиняемые по этим уголовным делам, лишенные свободы или остающиеся под стражей, являются политзаключенными. Политическим узником мог стать бывший министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, который получил политическое убежище в Чехии.

Е.ЗАХАРОВ добавляет, что к преследованиям, очевидно, можно отнести и дела Валерия ИВАЩЕНКО, Игоря ДИДЕНКО, Анатолия МАКАРЕНКО и других бывших чиновников, лишенных свободы во время следствия. Правозащитники отмечают, что постепенно внедряется советская практика преследований: “Абсурдность, аморальность, сугубо советское лукавство в сочетании с злоупотреблением правом, жестокие меры пресечения, а также политмотивированность этих дел не вызывает сомнений”, - говорит Е.ЗАХАРОВ.

Соавтор отчета, председатель «Центра гражданских свобод» Александра МАТВИЙЧУК сказала Deutsche Welle, что за последние два года ярко выделяются такие тенденции: подавление протестной активности молодежи, усиление давления на органы студенческого самоуправления со стороны Минобразования и администраций высших школ. Также стали чаще преследование за правозащитную деятельность и борьба против национал-патриотического движения. А.МАТВИЙЧУК заверяет: цель правозащитников - собрать данные о таких случаях и предупредить общество об этих тенденциях: “О репрессиях нельзя молчать. Власть должна понимать, что их действия будут воспринимать как политические преследования, что мы следим за их настоящими мотивами и будем защищать людей, которых незаконно преследуют”.

Также политически мотивированными называют уголовные дела против координатора Винницкой правозащитной группы Дмитрия ГРОЙСМАНА и винницкого активиста профсоюзного движения Андрея БОНДАРЕНКО. Несомненную политическую основу имело, по мнению обозревателей, и возобновление старых уголовных дел в отношении членов УНА-УНСО по событиям 9 марта 2001 года (все обвиняемые уже отбыли наказание, кроме депутата Андрея ШКИЛЯ) и руководителя секретариата Меджлиса крымскотатарского народа Заира СМЕДЛЯЕВА (его обвинили в участии в массовых беспорядках и сопротивлении правоохранителям во время митинга крымских татар 2006 года).

Е.ЗАХАРОВ говорит, что страна, в которой есть политические репрессии, не имеет права считаться цивилизованной и даже быть членом Совета Европы.