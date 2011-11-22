Ющенко сделал заявление по случаю Дня Свободы

Экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что в седьмую годовщину Дня Свободы украинские граждане оказались перед теми же вызовами, которые стали причиной Майдана 2004 года.

Об этом говорится в заявлении В.ЮЩЕНКО по случаю Дня Свободы, текст которого передан агентству УНИАН пресс-службой партии «Наша Украина».

В.ЮЩЕНКО назвал 22 ноября, когда отмечается День Свободы, одним из самых примечательных событий в истории нашего народа.

«Семь лет назад украинские граждане вышли на защиту своего неотъемлемого права быть свободными людьми, которые самостоятельно избирают и изменяют власть», - отметил он.

Бывший Президент подчеркнул, что главным автором Помаранчевой революции был украинский народ, и День Свободы принадлежит миллионам обычных людей, которые имели личное мужество выступить против авторитаризма.

В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что Помаранчевая революция имеет универсальное значение для всех украинских граждан, независимо от партийной принадлежности и политических взглядов.

«Помаранчевая революция имеет значение мировое, поскольку, как пример масштабного гражданского подвига, относится к исключительным событиям человеческой истории», - отметил он.

По словам В.ЮЩЕНКО важность украинского Дня Свободы не уменьшается. «Сегодня против нас, украинских граждан, вернулись те же вызовы, которые стали причиной Майдана 2004 года: авторитаризм власти, наступление на права граждан и предпринимателей, вымогательство чиновников, цензура средств массовой информации, преследования политических оппонентов и нескрываемая подготовка к фальсификации выборов», - подчеркнул он.

В.ЮЩЕНКО обращается к каждому украинскому гражданину, независимо от происхождения, веры или политических взглядов, отметить общую гражданскую свободу и встать вместе на защиту общих прав.

«Суть Дня Свободы заключается не в воспоминаниях. Его суть – это ценности свободной жизни, ради которой нужно объединяться сегодня. Все зависит от миллионов украинских граждан. Нет ни одной власти, которая бы сумела проигнорировать нашу общую волю жить в демократическом государстве», - считает он.

«День Свободы дает нам пример того, как нужно действовать. Мы гордимся этим днем и верим, что его ценности опять объединят все Украинское государство», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.