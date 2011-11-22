Немыря - о поездке Кузьмина в Брюссель: приехал, увидел и наследил

Заместитель председателя партии “Батькивщина” Григорий НЕМЫРЯ считает, что украинская власть пытается сделать Генеральную прокуратуру дополнительным инструментом своей внешней политики.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, так он оценил визит в Брюссель первого заместителя генерального прокурора Украины Рената КУЗЬМИНА и его выступление перед депутатами Европарламента вечером 21 ноября.

“Я расцениваю произошедшее как очевидную попытку украинской государственной машины использовать Генеральную прокуратуру в качестве инструмента внешней политики Украины, что является абсолютно абсурдным, потому что в инструментарии внешней политики любой страны не должна присутствовать Генеральная прокуратура”, - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он отметил, что о таких намерениях власти свидетельствует тот факт, что сама встреча с депутатами Европарламента, организованная заместителем председателя группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов Европарламента Ханнесом СВОБОДОЙ (Австрия), состоялась по инициативе украинской стороны.

“Об этом говорится в приглашении, которое было разослано хозяином встречи, заместителем председателя политической группы социалистов и демократов австрийским депутатом Ханнесом СВОБОДОЙ, где он заявил, что я приглашаю вас на встречу, поскольку заместитель генпрокурора заявил о своем интересе встретиться и предоставить полную, но конфиденциальную информацию о состоянии дел, которые уже завершились и которые ведутся”, - отметил Г.НЕМЫРЯ.

“Для меня это - подтверждение еще атавизмов советского периода, когда вместо дипломатии используются силовые структуры”, - добавил заместитель председателя “Батькивщины”.

Вместе с тем, по словам Г.НЕМЫРИ, встречу Р.КУЗЬМИНА с евродепутатами вряд ли можно назвать успешной, в частности, потому, что на ней присутствовали всего 5 европарламентариев.

“Вместо этого, она достигла противоположного результата – это еще один удар по репутации Украины, которая пытается всеми силами, в частности, и силами украинских дипломатов, позиционировать себя как европейская страна, которая уважает европейские ценности”, - сказал Г.НЕМЫРЯ.

“Относительно того, что здесь сделал господин КУЗЬМИН, я могу сказать: он приехал, увидел и наследил”, - добавил заместитель председателя “Батькивщины”.

Как сообщал УНИАН, вечером 21 ноября ряд депутатов Европарламента провели встречу с Р.КУЗЬМИНЫМ и представителями украинской оппозиции – Г.НЕМЫРЕЙ и защитником экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, народным депутатом Сергеем ВЛАСЕНКО.