Томенко просит Попова расставить все точки над «і»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО направил председателю Киевской городской государственной администрации Александру ПОПОВУ обращение с просьбой демонтировать забор возле Верховной Рады.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, в своем обращении вице-спикер отметил, что установление двухметрового забора возле здания парламента общество восприняло как неуважение к себе.

Он напомнил, что после нескольких месяцев дискуссии относительно установления забора в Верховной Раде не нашлось ни одного депутата, который бы приветствовал такое решение.

Более того, как выяснилось, Верховная Рада ни финансово, ни организационно не имеет к установлению ограждения никакого отношения.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что позже КГГА также заявила, что не имеет никакого отношения к установлению забора и, в конце концов, стало известно, что его установило Печерское управление зеленых насаждений якобы для того, чтобы отгородить Мариинский парк. Ввиду того, что данная структура находится в системе подчинения КГГА, Н.ТОМЕНКО попросил руководство горадминистрации решить вопрос с демонтажем забора.

«Было бы целесообразно и правильно расставить все точки над «і» и наконец демонтировать забор возле здания украинского парламента, повернув ситуацию в привычное русло», - подытожил вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, двухметровый забор был установлен возле здания Верховной Рады в начале октября этого года.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН заявлял, что парламент не имеет никакого отношения к установлению ограждения.

Между тем забор несколько раз сносили участники акций протеста против отмены льгот.

В частности, 3 ноября возле Верховной Рады участники акции сломали металлическое ограждение и ворвались во двор парламента, после этого их начали оттеснять бойцы спецподразделений милиции.

12 ноября забор укрепили бетоном.

18 ноября несколько депутатов из фракций НУ-НС и "БЮТ-Батькивщина" спилили «болгаркой» две секции забора.