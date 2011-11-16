Под Пенсионным фондом в Донецке чернобыльцы установили 16 палаток

Протестующие чернобыльцы установили возле Управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области 16 палаток, в которых остаются на ночь около 40 человек, 20 чернобыльцев объявили голодовку.

Как сообщили сегодня УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в Донецке продолжается акция пикетирования чернобыльцами здания Управления ПФУ в Донецкой области, в которой принимают участие около 150 жителей области.

Возле здания Пенсионного фонда постоянно находятся 17 работников милиции, которые круглосуточно несут службу по охране общественного порядка.

За время проведения пикета нарушений общественного порядка не зафиксировано, заключено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября в Донецке около тысячи чернобыльцев, афганцев и детей войны пришли в областное управление Пенсионного фонда и потребовали немедленного прибытия к ним премьер-министра Николая АЗАРОВА, в противном случае грозили объявить голодовку. Участники акции требуют от власти выполнить законы о доплате к пенсиям.

Ночью 15 ноября 41 участник акции протеста, находясь в актовом зале здания регионального управления ПФУ, начал голодовку с требованием срочной встречи с Н.АЗАРОВЫМ.

Вчера у десяти участников голодовки ухудшилось состояние здоровья.

Председатель управления Пенсионного фонда в Донецкой области Георгий ЯКИМЕНКО подал в отставку.

Комментируя требования участников акции, Н.АЗАРОВ заявил, что в Донецке достаточно чиновников, которые могут разобраться с проблемами чернобыльцев и афганцев, объявивших голодовку.