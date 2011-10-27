Мордобой в ВР вошел в рейтинг лучших политических драк мира (фото)
17:28, 27 октября 2011Политика
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По версии The Guardian
Фото драки в Верховной Раде во время ратификации Харьковских соглашений в 2010 году попало в семерку лучших политических драк по версии The Guardian.
Фотогалерею под названием "Лучшие политические драки мира" издание опубликовало в четверг.
В ней, в частности, есть снимок, на котором зафиксирован один из самых жестоких эпизодов во время драки в Верховной Раде.
Среди других драк, на которые обратил внимание The Guardian, - потасовки в российской Госдуме, в парламентах Южной Кореи, Тайваня, Италии и т.д.
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