Россия из-за Южного потока уже и с Турцией горшки побила?

Турция шантажирует Россию, отказываясь дать разрешение на строительство "Южного потока" в своей исключительной экономической зоне в Черном море.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин СИМОНОВ.

«У нас в России поспешили назвать Турцию чуть ли не энергетическим братом, такие заявления были в 2009 году. Но сейчас стало очевидно, что это проблемная страна – Анкара должна была дать согласие на строительство «Южного потока» в своих водах еще в прошлом году. Сейчас идет шантаж», - сказал К.СИМОНОВ.

По его словам, отказ Турции подлевать один из контрактов с «Газпромом» - это только один из шагов.

Российский эксперт считает, что на самом деле руководство выбивает инвестиции в строительство нефтепровода "Самсун-Джейхан", который абсолютно не нужен России и цена которого составляет около 2 млрд. евро.

К.СИМОНОВ подчеркнул, что стоит задача обойти проливы Босфор и Дарданеллы, поскольку всегда возникал вопрос с проходимостью их.

«Какой смысл строить трубу по территории Турции, чтобы обойти Турцию? Это примерно так, как предлагает президент Украины – построить «Южный поток» по территории Украины», - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что без разрешения Турции реализация проекта маловероятна, разве что через акваторию Украины, что совершенно не логично.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Турция решила не продлевать соглашение с Россией о поставках газа по "западному маршруту".

В мае 2010 года вице-премьер-министр России Игорь СЕЧИН заявил, что в ноябре 2010 года Турция выдаст разрешение на строительство газопровода «Южный поток» в своей экономической зоне, однако этого до сих пор не произошло.

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.