«Расстрел» портретов Бандеры и Шухевича милиция не считает преступлением

Одного из членов волынского комсомола Сергея ВАШКОДАРА, который совместно с руководителем упомянутой организации Александром КОНОНОВИЧЕМ и его братом Михаилом КОНОНОВИЧЕМ расстреливали из огнестрельного оружия изображение Героев Украины Степана Бандеры и Романа Шухевича, привлекут к административной ответственности.

Об этом в официальном письме депутату Волынского областного совета Игорю ГУЗЮ сообщили в Рожищенском райотделе милиции.

Также в письме милиции, как сообщил УНИАН лично И.ГУЗЬ, отмечается, что в действиях комсомольцев милиция не нашла состава уголовного преступления, поэтому в возбуждении уголовного дела было отказано. Но к административной ответственности будет привлечен С.ВАШКОДАР – владелец оружия, который передал карабин ВЕПР-308 братьям КОНОНОВИЧАМ, не имеющим разрешения на использование и хранение огнестрельного оружия.

И.ГУЗЬ также заявил, что дело пытаются спустить на тормозах: «Степан Бандера и Роман Шухевич - Герои Украины, поэтому издевательство над их изображениями - это неуважение к государству, которое этих званий их удостоило. А это нарушение ст. 296 УК Украины – проявление неуважения к обществу и государству, сопровождаемое явным цинизмом. Кроме того, милиция почему-то не обратила внимание на то, что эти молодчики свободно стреляют из огнестрельного оружия в поле, где в это время могут находиться люди».

По мнению И.ГУЗЯ, милиция ненадлежащим образом расследовала это дело. «Милиция установила только один вид оружия, из которого стреляли, хотя на видео четко видны 4 единицы оружия, в том числе винтовка с оптическим прицелом и пистолет. По делу фигурируют только три фамилии комсомольцев, хотя на видео и фотографиях стреляют шесть лиц. Кто эти люди? Что это за оружие? Этого милиция не захотела выяснять?», - констатировал депутат облсовета.

Также И.ГУЗЬ сообщил, что народный депутат Украины Вячеслав КИРИЛЕНКО обратится с официальным запросом к Генеральной прокуратуре с требованием провести дополнительные следственные действия.

Как прокомментировал УНИАН в свою очередь председатель волынских комсомольцев Александр КОНОНОВИЧ, пока к ним никаких претензий милиция не выдвигала и никаких вопросов не было, если такое будет, «мы будем оспаривать такое решение в суде».

Как сообщалось, летом в интернете появилось видео, на котором лидер волынских комсомольцев М.КОНОНОВИЧ и другие члены левой организации расстреливают из огнестрельного оружия изображение С.Бандеры и Р.Шухевича. Депутат областного совета И.ГУЗЬ обратился в областные управления СБУ и УМВД с требованием расследовать это дело. Провести проверку было поручено Рожищенскому РО УМВД, на территории которого произошел инцидент.