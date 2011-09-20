Москаль разведал, что Ющенко уже подал документы на жительство в США

Народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ утверждает, что экс-Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подал документы для получения разрешения на проживание в США.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

«Согласно достоверной информации, которую я получил от украинской диаспоры в США, бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, который недавно находился в Америке, подал документы для получения разрешения на проживание в Соединенных Штатах», – сказал Г.МОСКАЛЬ.

Депутат утверждает, что дальнейшая цель этого шага – получение гражданства этой страны.

В то же время пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА в комментарии УНИАН категорически опровергла эту информацию.

«Одели вышиванки на свои грязные тела и врут. Это высказывание очень подходит к Г.МОСКАЛЮ – яркому представителю псевдодемократов», - отметила она.

И.ВАННИКОВА заметила, что подавляющее большинство подобных сообщений от Г.МОСКАЛЯ никогда не подтверждаются, и она не уверена, стоит ли вообще на них реагировать.

Она считает, что В.ЮЩЕНКО, как настоящий демократ и патриот, представляет угрозу для таких «псевдодемократов», поэтому и появляются подобные сообщения.

И.ВАННИКОВА рассказала, что экс-Президент сейчас действительно находится в США. Да, по приглашению экс-президента США Билла КЛИНТОНА он принимает участие в ежегодных мероприятиях «Глобальная инициатива Клинтона (CGI)» в Нью-Йорке. Перед этим В.ЮЩЕНКО выступил с лекциями в университетах Канзаса и Отавы по приглашению этих университетов.