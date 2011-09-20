Азаров прочитает лекцию студентам

Сегодня, 20 сентября, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ ознакомится с объектами энергосбережения Киева, прочитает лекцию для студентов и проведет встречу с представителями Федерации работодателей Украины.

Как сообщает Правительственный портал, в 9:00 премьер посетит ПАО «Тодак», а также столичную общеобразовательную школу №18.

В 14.00 Н.АЗАРОВ прочитает лекцию на тему «Столыпинская реформа и современные вызовы для Украины» для студентов Национального экономического университета.

В 16.00 премьер-министр Украины проведет встречу с представителями Федерации работодателей Украины. Встреча состоится в Доме правительства.