Азаров прочитает лекцию студентам
09:02, 20 сентября 2011Политика
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И сходит в школу
Сегодня, 20 сентября, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ ознакомится с объектами энергосбережения Киева, прочитает лекцию для студентов и проведет встречу с представителями Федерации работодателей Украины.
Как сообщает Правительственный портал, в 9:00 премьер посетит ПАО «Тодак», а также столичную общеобразовательную школу №18.
В 14.00 Н.АЗАРОВ прочитает лекцию на тему «Столыпинская реформа и современные вызовы для Украины» для студентов Национального экономического университета.
В 16.00 премьер-министр Украины проведет встречу с представителями Федерации работодателей Украины. Встреча состоится в Доме правительства.
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