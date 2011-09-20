Герман: от Януковича скрывали арест Тимошенко

Советник президента Анна Герман считает, что президента Виктора Януковича подставили арестом Юлии Тимошенко. Об этом она заявила в эфире телеканала ICTV.

"Если бы Янукович решал это дело, он не сделал бы себе такой огромной несправедливости. Потому что тот, кто сделал это, в то время когда Янукович был в отпуске, когда было сделано так, что он не имел информации..." - цитирует Украинская правда.

"Если бы я знала, кто это сделал... Если бы я знала, кто принял такое решение. Я задушила бы его собственными руками", - уточнила Герман.

При этом она заявила, что суд по делу Тимошенко найдет законное решение.

"Я верю и знаю, что справедливость в отношении Юлии Тимошенко будет найдена. Если она виновна - придется отвечать, если она не виновна - мы должны будем все попросить у нее прощения", - заявила советник президента.