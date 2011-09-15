У Азарова решили, что для нардепов приемы важнее работы с законами

Кабинет министров Украины утвердил распоряжение № 869-р "О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных для Аппарата Верховной Рады Украины на 2011 год".

Текст распоряжения, которое было принято на заседании правительства 14 сентября, обнародовано на Правительственном портале.

Согласно документу, сокращены объемы расходов по программе “Осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады Украины” на сумму 823,9 тыс. гривен (из них расходы потребления — 333,9 тыс. гривен, расходы развития — 490 тыс. гривен) и увеличен объем расходов потребления по программе “Организация и проведение официальных приемов Верховной Радой Украины” на сумму 333,9 тыс. гривен и объем расходов развития по программе “Обслуживание деятельности Верховной Рады Украины” на сумму 490 тыс. грн.