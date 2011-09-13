Хара ищет защиты от «поклепов» в Печерском суде

Федерация профсоюзов Украины обратилась в Печерский районный суд Киева с исковыми заявлениями о признании недостоверными сведений, обнародованных народным депутатом Михаилом ВОЛЫНЦОМ, экс-председателем Фонда государственного имущества Украины Валентиной СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, генеральным секретарем Национальной конфедерации профсоюзов Украины Петром ПЕТРИЧЕНКО по поводу ФПУ.

Как сообщили УНИАН в медиа-центре ФПУ, поводом для судебного иска стали опубликованные в одном из журналов 5 сентября рядом с интервью председателя ФПУ Василия ХАРЫ комментарии вышеупомянутых лиц относительно деятельности федерации, которые “содержат откровенные клеветнические, голословные утверждения оскорбительного характера, наносят непоправимый вред имиджу и деловой репутации Федерации профсоюзов Украины как самому многочисленному профсоюзному объединению, и его руководителю”.

Федерация профсоюзов Украины, в частности, просит суд признать недостоверной информацию, распространенную М.ВОЛЫНЦОМ, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО и П.ПЕТРИЧЕНКО.

Также ФПУ просит обязать журнал сообщить о том, что обвинения в адрес федерации и В.ХАРЫ не отвечают действительности.