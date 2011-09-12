Турчинов: власть перервала дело Тимошенко под давлением Запада
"Януковичу сказали, что встреч не будет"
Первый заместитель главы партии "Батьківщина" Александр ТУРЧИНОВ полагает, что одной из причин паузы, которую взял суд при рассмотрении дела против экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, стало давление на власть со стороны Запада.
Об этом А.ТУРЧИНОВ сообщил в эфире ТВі. По его словам, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ должен провести несколько международных встреч, в частности, принять участие в Ялтинской конференции в конце текущей неделе, нанести визит в США в 20-х числах сентября для работы на заседании ООН и отправиться на саммит "Восточное партнерство" в Польшу.
"Ему сказали, что если будет вынесен незаконный приговор ТИМОШЕНКО, эти встречи не состоятся", - сказал он.
"Все считают это дело политическим, заказным и требуют освободить Юлию Владимировну ТИМОШЕНКО и других политических узников", - добавил А.ТУРЧИНОВ.
Он также полагает, что власть в судебном процессе против Ю.ТИМОШЕНКО взяла паузу на размышление, для выработки дальнейшего плана действий.
"Процесс полностью провалился. Все сфальсифицированные обвинения были разбиты и защитой, и даже свидетелями самого обвинения. И власти, которая заказала этот процесс, нужно думать, как выйти из этой ситуации – либо сфальсифицировать что-то новое, либо они будут вынуждены закрыть этот процесс. Власть взяла паузу, чтобы понять, как выходить на выполнение заказа, поставленного перед этим судом", - сказал первый замглавы партии.
А.ТУРЧИНОВ также заявил, что в случае принятия решения, которое не допустит Ю.ТИМОШЕНКО к парламентским выборам, такие выборы будут признаны недействительными на Западе.