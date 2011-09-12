Турчинов: власть перервала дело Тимошенко под давлением Запада

Первый заместитель главы партии "Батьківщина" Александр ТУРЧИНОВ полагает, что одной из причин паузы, которую взял суд при рассмотрении дела против экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, стало давление на власть со стороны Запада.

Об этом А.ТУРЧИНОВ сообщил в эфире ТВі. По его словам, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ должен провести несколько международных встреч, в частности, принять участие в Ялтинской конференции в конце текущей неделе, нанести визит в США в 20-х числах сентября для работы на заседании ООН и отправиться на саммит "Восточное партнерство" в Польшу.

"Ему сказали, что если будет вынесен незаконный приговор ТИМОШЕНКО, эти встречи не состоятся", - сказал он.

"Все считают это дело политическим, заказным и требуют освободить Юлию Владимировну ТИМОШЕНКО и других политических узников", - добавил А.ТУРЧИНОВ.

Он также полагает, что власть в судебном процессе против Ю.ТИМОШЕНКО взяла паузу на размышление, для выработки дальнейшего плана действий.

"Процесс полностью провалился. Все сфальсифицированные обвинения были разбиты и защитой, и даже свидетелями самого обвинения. И власти, которая заказала этот процесс, нужно думать, как выйти из этой ситуации – либо сфальсифицировать что-то новое, либо они будут вынуждены закрыть этот процесс. Власть взяла паузу, чтобы понять, как выходить на выполнение заказа, поставленного перед этим судом", - сказал первый замглавы партии.

А.ТУРЧИНОВ также заявил, что в случае принятия решения, которое не допустит Ю.ТИМОШЕНКО к парламентским выборам, такие выборы будут признаны недействительными на Западе.