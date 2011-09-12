Адвокаты Тимошенко удивлены «рейдерским сюрпризом» от Киреева

Перенесение судебного заседания по делу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО на две недели свидетельствует о том, что суд не знает, какое конкретно решение принять.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК.

“Суд на сегодняшний день не готов доказать и обосновать то, что Юлия Владимировна совершила какое-либо преступление при подписании контрактов”, - сказал А.ПЛАХОТНЮК.

Он назвал странным перерыв в две недели, поскольку защита неоднократно просила о предоставлении времени для ознакомления с материалами дела. “Это беспрецедентный случай, когда на две недели объявляется перерыв. Защита просила о предоставлении дополнительного времени, когда это действительно было нужно. А теперь такое большое время защите не нужно”, - сказал он.

В свою очередь адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ отметил, что сегодня с очевидностью можно утверждать, что в действиях Ю.ТИМОШЕНКО не было никакого правонарушения и состава преступления. “Сегодня фактически произошел рейдерский сюрприз, когда судья не спросил у защиты, сколько защите нужно дней, не спросил у Юлии Владимировны, сколько ей нужно дней для подготовки к дебатам, и по своему усмотрению определил, что нужны две недели”, - сказал Н.СИРЫЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 сентября, в заседании суда по рассмотрению уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО был объявлен перерыв до 27 сентября.

Судья Р.КИРЕЕВ обосновал свое решение тем, что подсудимой необходимо подготовиться к судебным дебатам.

Экс-премьер-министр выразила убеждение, что объявление такого длительного перерыва в заседании суда по рассмотрению возбужденного против нее дела свидетельствует о том, что дело разваливается.