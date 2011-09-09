Яценюку отомстили за поездку в Донецк

Арест главы Донецкой областной организации партии «Фронт Змін» Александра ЯРОШЕНКО был произведен сотрудниками Налоговой милиции Донецкой области по сценарию 1937 года: с грубейшими нарушениями процессуального законодательства, и имеет все признаки политических преследований.

Об этом говорится в переданном УНИАН официальном заявлении Донецкой областной организации партии «Фронт змін».

В заявлении отмечается, что сегодня, 9 сентября, заместитель председателя Донецкой облорганизации «Фронта Змін» Сергей ЧИРИН и юрист партии встретились с адвокатом А.ЯРОШЕНКО, который до позднего вечера 8 сентября присутствовал на допросе регионального партийного лидера. Адвокат сообщил, что задержание А.ЯРОШЕНКО было произведено незаконно, с целым рядом нарушений.

Адвокат объяснил, что задержание является крайней мерой, которая применяется, если гражданин не является после получения одной или нескольких повесток, представляет угрозу для общества или уклоняется от следствия. А.ЯРОШЕНКО не скрывался от следствия, ни он, ни его адвокат не получали каких-либо документов о возбуждении уголовного дела, а также повесток для дачи пояснений или показаний.

Более того, когда адвокату А.ЯРОШЕНКО стало известно о том, что органы следствия интересуются личностью лидера Донецкого «Фронта Змін», он связался в управлении Налоговой милиции области со следователем, которому сообщил, что в случае необходимости его клиент А.ЯРОШЕНКО готов явиться в налоговую администрацию и предоставить всю необходимую информацию.

Было согласовано, что А.ЯРОШЕНКО прибудет к следователю 9 сентября. Договоренность между следователем и адвокатом об этом была достигнута 7 сентября.

Но уже вечером 7 сентября в киевскую квартиру дочери лидера донецкого «Фронта Змін» явились люди в штатском, которые представились сотрудниками Налоговой милиции и потребовали, чтобы А.ЯРОШЕНКО следовал за ними. Его посадили в черный микроавтобус и вывезли в Донецк. Сразу же по приезду в Донецк сотрудники областной налоговой начали допрос А.ЯРОШЕНКО, который длился до поздней ночи 8 сентября.

На данный момент лидер Донецкого «Фронта Змін» находится в изоляторе временного содержания Донецка.

В Донецкой облорганизации партии «Фронт змін» также напомнили, что А.ЯРОШЕНКО - врач с двадцатилетним стажем, всю свою жизнь посвятил помощи людям. Семь лет он проработал главврачом Мариупольского дерматовенерологического диспансера, организовал всеукраинский проект лечения псориаза, который соответствует мировым тенденциям в этой сфере медицины. Достойной оценкой труда на благо людей, активной общественной позиции и действий А.ЯРОШЕНКО является второе место на последних выборах городского председателя Мариуполя. Его поддержали более 14 тысяч избирателей (11,7%).

В пресс-службе партии подчеркнули, что арест А.ЯРОШЕНКО произошел сразу после визита в Донецкую область лидера «Фронта Змін» Арсения ЯЦЕНЮКА, который выступил с резкой критикой действий президента, правительства и местных властей. «Фронт Змін» активно и успешно борется против ликвидации в области школ и медицинских учреждений. Благодаря этому, растет доверие к партии среди жителей региона на фоне действий власти, которые вызывают у людей справедливый протест.

Во «Фронте Змін» еще раз акцентируют, что арест одного из лидеров партии является проявлением политических репрессий, и требуют немедленного освобождения А.ЯРОШЕНКО, заключено в заявлении.