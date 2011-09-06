Пресс-конференция Коновалюка «Кто препятствует Украине на пути в ЕС?»

В среду, 7 сентября, в 11:00 состоится пресс-конференция народного депутата Украины Валерия КОНОВАЛЮКА на тему: «Кто препятствует Украине на пути в Евросоюз?»/

Председатель подкомитета ВР по вопросам планирования бюджетных программ и контроля за использованием бюджетных средств в здравоохранении Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения В.КОНОВАЛЮК расскажет о бизнес-структурах и представителях отечественной бюрократии, которые блокируют выполнение Указа Президента Украины «О Национальном плане по выполнению Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины».

В.КОНОВАЛЮК также сообщит о внесении поправки в законопроект №8507 «О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины», которая наделяет граждан Украины правом отказаться от биометрических документов в силу религиозных или каких-либо других причин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре Информагентства «НАШ ПРОДУКТ».

В зале предоставляются услуги свободного wi-fi-доступа к Интернет.

Заседание будет транслироваться в Интернете в режиме онлайн на сайте организатора мероприятия по веб-ссылке www.ianp.com.ua/ru/online

Аккредитация СМИ обязательна. При себе иметь редакционное удостоверение.

Регистрация СМИ:

Елена УШАКОВА,

менеджер по связям с общественностью

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Адрес проведения:

г. Киев, ул. Старокиевская, 10-Г, бизнес-центр «Вектор», корпус А, этаж 1.

Схема проезда.