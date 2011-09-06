В «черном списке» на вылет из Нашей Украины – 18 фамилий

Заседание парламентской фракции "Наша Украина - Народная Самооборона" по поводу исключения некоторых депутатов из своего состава состоится завтра в 14:00. В "черный список" вошли фамилии 18 парламентариев.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сообщил народный депутат от НУ-НС Ярослав Кендзер.

"Вероятность того, что это исключение произойдет, где-то 50 на 50. Завтра в 14:00 должна собраться фракция и рассмотреть этот вопрос", - отметил Кендзер.

По его словам, это будет касаться тех народных избранников, которые "показали свою антиукраинскую позицию во время ратификации "харьковских соглашений" и голосования за назначение на должность премьер-министра лидера Партии регионов Николая Азарова.

"Такой черный список НУ-НС содержит 18 народных депутатов. Это преимущественно депутаты из депутатской группы "Народной Самообороны", которые уже давно перешли либо во фракцию "Бабло ради будущего" ("Реформы ради будущего" - ред.), либо в БЮТ, либо в Партию регионов", - уточнил Кендзер.

Также политик проинформировал, что из фракции НУ-НС могут быть исключены депутаты, которые когда-то выделились в группу "Единый центр", а "потом дрейфовали дальше".

Напомним, ранее народный депутат от "Народной самообороны" Тарас Стецькив заявил о том, что во вторник из НУ-НС могут исключить 21 депутата.

Вместе с тем, "нашеукраинец" Андрей Парубий отметил, что в НУ-НС будет создана группа, которая отследит голосования каждого депутата фракции. Сейчас парламентская фракция "Наша Украина - Народная Самооборона", по словам Парубия, состоит приблизительно на 30% из "тушек", которых могут исключить из состава фракции.

Всего на сегодняшний день во фракцию НУ-НС входят 67 народных избранников.