Азаров нагрянул в запорожскую школу со внеплановой инспекцией

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе поездки в Запорожскую область изменил рабочую программу и решил лично ознакомиться с подготовкой школ Запорожья к новому учебному году.

Как передает корреспондент УНИАН, по решению местных властей премьер-министра отвезли в Запорожский классический лицей – одно из лучших средних учебных заведений Запорожья.

После посещения этого лицея Н.АЗАРОВ настоял на том, чтобы посетить рядовую, как он выразился, школу.

Для осмотра была выбрана самая ближняя к лицею школа №41.

Прибытие Н.АЗАРОВА в эту школу было полной неожиданностью для ее работников.

Премьер ознакомился с состоянием школы, указал на некоторые недостатки, в частности, отметил необходимость косметического ремонта и в целом остался удовлетворен степенью подготовки школы к новому учебному году.