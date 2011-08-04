В Госземагентстве обещают, что наш кадастр будет лучшим в Европе

В Украину прибыла делегация венгерских кадастровых специалистов в составе представителя Министерства регионального развития Андраша РЕМШЕИ и представителя Института геодезии и картографии Венгрии Силваи ГЕРГЕЛЮ. Как сообщили УНИАН в Госземагентстве, это встречный визит венгерских коллег в Украину в рамках сотрудничества по наполнению кадастра.

Во время встречи с венгерской делегацией председатель Госземагентства Сергей ТИМЧЕНКО отметил, что украинский кадастр будет наилучший и самый прогрессивный с технической точки зрения в Европе. Украина фактически последняя страна Европы, которая внедряет автоматизированную систему кадастра, а следовательно, «у нас есть возможность взять наилучший иностранный опыт и внедрить самые современные технические и программные разработки», сказал С.ТИМЧЕНКО.

По его словам, на средства Мирового банка Украина уже разработала программное обеспечение кадастровой системы. Нынешнее задание – наполнить эту систему достоверными данными обо всех земельных участках страны. Венгерская Республика сама недавно внедрила единую автоматизированную систему кадастра, а следовательно, свежий практический опыт пригодится украинским специалистам.

А.РЕМШЕИ, в свою очередь, отметил, что на данном этапе наполнения кадастра Украине нужно заложить крепкий фундамент – внести в базу точные данные, а затем уже строить целостную систему. Качество услуг, которые будут предоставляться населению, будет зависеть прежде всего от достоверности данных.

В рамках визита венгерские специалисты ознакомятся с техническими аспектами функционирования системы украинского кадастра, а также с механизмами его наполнения и внесения данных. По результатам встречи будет сформирована международная рабочая группа и выработан пошаговый план сотрудничества по наполнению кадастра.