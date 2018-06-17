Резолюция Европарламента: что это было?

9 июня Европейский парламент принял очередную резолюцию о ситуации в Украине. На этот раз - в рамках пункта 122 Правил процедуры Европарламента, в соответствии с которым проводятся дебаты по вопросам нарушения прав человека, демократии и верховенства права. Название резолюции - “Дела Юлии Тимошенко и других членов бывшего правительства” - говорит сама за себя. Что же означает такой документ для Украины?

Появление украинского вопроса в повестке дня Европарламента буквально через две недели после “небольшой войны”, устроенной Генеральной прокуратурой бывшему премьеру Юлии Тимошенко в день приезда в Киев главы Газпрома господина Миллера, может вызывать удивление. Действительно, несмотря на объявление о вердикте суда о задержании Тимошенко для проведения следственных действий, прокуратура обошлась “малой кровью", не решившись применить судебное постановление на практике. Оснований для этого было множество: объявление вызывало резонанс не только в Украине, и в итоге генеральный прокурор Виктор Пшонка был вынужден встречаться с послами европейских стран, чтобы объяснить им ситуацию вокруг дела Тимошенко.

С другой стороны, резолюция Европарламента стала логичным продолжением в цепи звучащих из ЕС обеспокоенностей выборочным правосудием и преследованием оппозиции. Попытка задержать экс-премьера 24 мая вызвала сразу несколько резко критических комментариев от депутатов Европарламента. А президент этого представительского органа Ежи Бузек прямо назвал дело против Тимошенко политически мотивированным. «Я обеспокоен новостями о решении суда относительно задержания бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Контекст и условия этого решения усиливают беспокойство относительно политической природы этого дела», - заявил он вечером 24 мая.

Уже через день, 26 мая, пресс-служба Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней и безопасности политики Кэтрин Эштон распространила заявление, в котором также выразила обеспокоенность ситуацией вокруг оппозиционного политика. "ЕС внимательно наблюдает за последними событиями по делу Юлии Тимошенко и других членов бывшего правительства Украины. По просьбе Верховного представителя председатель делегации ЕС в Киеве поддерживает контакт с украинской властью относительно последнего решения суда от 23 мая об аресте Тимошенко. Мы также выражаем нашу обеспокоенность предположениями о политической мотивированности этих дел", - сказано в заявлении. Появление такого документа вызывало заметное раздражение у украинского Министерства иностранных дел, которое в тот же день обнародовало свой ответ: “Мы исходим из того, что негативные интонации в комментариях отдельных европейских политиков обусловлены нехваткой информации о реальном ходе антикоррупционных расследований в Украине, которую украинская сторона готова компенсировать”.

Не известно, пытался ли МИД каким-то образом “компенсировать” “нехватку информации”, однако появление в Европарламенте представления о рассмотрении ситуации вокруг преследования представителей политической оппозиции вызывало заметную активность представителей внешнеполитического ведомства. Уже во вторник, 7 июня, посол Украины при ЕС Константин Елисеев в Страсбурге активно пытался лоббировать снятие украинского вопроса с повестки дня, или хотя бы принятие более мягкой резолюции относительно событий в Украине.

Не вышло.

Стоит отметить, что в самом Европарламенте украинский вопрос в который раз вызвал конфронтацию прежде всего между “народниками”, имеющие среди “сестринских” партий в Украине оппозиционные “Батькивщину”, “Нашу Украину” и "Народный рух”, и социалистами, которые в октябре прошлого года подписали меморандум о взаимопонимании с правящей Партией регионов. Поданные от "народников” и социалистов проекты резолюций были кардинально противоположны. Так, группа народных партий, крупнейших в Европарламенте, предложила выразить обеспокоенность в связи с увеличением случаев выборочного преследования представителей политической оппозиции в Украине, а также отметить неадекватность мер пресечения, примененных, в частности, к Тимошенко и бывшему министру внутренних дел Юрию Луценко. Социалисты же, в свою очередь, предлагали призывать «членов бывшего правительства Юлии Тимошенко сотрудничать с Генеральной прокуратурой корректно и с уважением, воздерживаться от дезинформации и от необоснованных обвинений государственной власти”, а также предлагали приветствовать заявления президента Украины Виктора Януковича о том, что коррупция угрожает модернизации украинской экономики, конституционным правам и свободам граждан Украины.

Уже в ходе дебатов 9 июня один из авторов “социалистической” резолюции Кристиан Вигенин объяснил: “Это не наше дело - вмешиваться во внутренние дела”. И обвинил “народников” в том, что те, мол, избрали политическую конфронтацию. Под этим обвинением следует понимать нежелание представителей "народной партии” смягчить формулировку в итоговом документе.

В конечном итоге, на голосование были вынесены три проекта резолюции: проект от группы объединенных левых, который ограничивался общими словами о необходимости уважать принцип верховенства права и проведении беспристрастного и независимого расследования, проект социалистов с “осанной” правящей команде в Украине и совместный проект от групп “народникрв”, либералов и “зеленых” с критикой выборочного преследования, которая в конечном итоге и была поддержана депутатами.

Ввиду наличие трех вариантов резолюции председатель проводил голосование карточками. В итоге, за критический вариант проголосовали 37 депутатов, против - 16, воздержались - 7.

Такой результат голосования уже дал основания депутату от Партии регионов Вадиму Колесниченко заявить, что она, мол, не отражает мнение большинства депутатов Европарламента. “Один нюанс: Европарламент - это 737 депутатов, а за эту резолюцию проголосовало 37. Даже нет 4%”, - сказал он. “Только дайте населению эти цифры, и все станет на свои места. Это называется "классическая манипуляция общественным мнением”, - добавил депутат.

Однако если манипуляция и в самом деле имеет место, то однозначно она не в результатах голосования.

Дело в том, что в каждой политической группе Европарламента есть свои специалисты по вопросам внешних отношений, которые отвечают за подготовку и согласование проектов соответствующих резолюций. Проекты обсуждаются на заседаниях групп, и их официальное представление без согласия членов группы просто не может состояться. Таким образом, если посчитать количество членов групп “народников” (264 депутата), либералов (85) и “зеленых” (55) - получим 404 голоса, что более половины состава парламента. И это только “чистая” арифметика, без учета позиций тех депутатов, которые не входят в парламентские группы, а также депутатов от групп европейских консерваторов и реформистов (56) и “Європы свободы и демократии” (27), которые на уровне групп не определились с позицией и не предлагали проектов резолюции.

Что же касается относительно незначительного количества голосов, отметим, что, во-первых, в Европарламенте каждый голосует за себя, поэтому 40 депутатов просто не могут дать 400 голосов, в отличие от Верховной Рады Украины. Во-вторых, полномочия Европарламента в сфере внешней политики до сих пор сугубо консультативные. В-третьих, слушание по вопросам нарушения прав человека всегда собирают не очень большое количество депутатов, возможно, еще и из-за того, что традиционно проводятся в последний день сессии парламента, но от этого ставить под сомнение легитимность принятых по итогам дебатов резолюций никому, по крайней мере в Европе, в голову не придет.

Конечно, не стоит переоценивать вес резолюции Европарламента, но и недооценивать ее тоже не следует.

Во время выступлений в зале Европарламента не только критически настроенные депутаты, но и представитель Еврокомиссии (на этот раз ее представлял комиссар по вопросам энергетики Гунтер Эттингер), выражали обеспокоенность ситуацией в Украине.

В своей речи комиссар напомнил, что в конце мая Еврокомиссия обнародовала доклад о прогрессе стран-соседей за 2010 год. “Наша оценка (относительно Украины. - Авт.) заключается в том, что ничего существенно не изменилось”, - сказал господин Эттингер. При этом особо подчеркнул, что предпосылкой для дальнейшего сближения Украины с ЕС остается уважение прав человека, демократии и гарантированного Конституцией принципа верховенства права. И вот это, действительно, должно стать очередным серьезным сигналом украинской власти о том, что какими бы ни были “технические” достижения в переговорах о создании зоны свободной торговли или либерализации визового режима, однако без базовых ценностей ждать настоящей политической ассоциации с ЕС тщетно.

Сергей Воропаев