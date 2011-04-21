Нардеп: большинство бизнесменов - с властью в «понятийных» отношениях

В налоговой системе Украины работают так называемые согласованные операторы, деятельность которых ведет к распространению «серых» схем в налогообложении и общей тенизации экономики.

Об этом в эфире программы «Ранковий іспит» на «Радио-Эра FM» заявил народный депутат, лидер партии «Украина Будущего» Святослав ОЛЕЙНИК.

«Если человек избрал легальный способ ведения своего бизнеса - долго он не продержится, потому что в Украине существует объединение лиц, которые создали систему согласованных операторов. Поэтому большинство бизнесменов находятся с властью в «понятийных» отношениях, а налоговая сама заинтересована, чтобы предприниматели шли в «серые» схемы», - отметил депутат.

В то же время С.ОЛЕЙНИК подчеркнул, что новый Налоговый кодекс доведен до абсурда его разработчиками, потому что является абсолютно нечитабельным документом.

Политик также напомнил, что в международном рейтинге экономических свобод Украина заняла место между Узбекистаном и Республикой Чад, что не может не сказаться на инвестиционной привлекательности нашей страны в мире.

Как сообщал УНИАН, раньше народный депутат Украины С.ОЛЕЙНИК заявлял о тенденции к значительному уменьшению количества частных предпринимателей в связи с принятием Налогового кодекса и политикой власти. Он привел данные из ответа Государственной налоговой администрации Украины на его депутатское обращение, согласно которым, за первые три месяца 2011 года 56 тысяч 613 физических лиц - предпринимателей прекратили свою работу, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2010 года.