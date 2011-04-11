Круглый стол «ЗСТ с Европой или Таможенный союз с Россией – что для Украины предпочтительнее?»
В среду, 13 апреля, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «ЗСТ с Европой или Таможенный союз с Россией – что для Украины предпочтительнее?».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Оценка экономических перспектив создания Зоны свободной торговли с Евросоюзом.
2. Оценка экономических перспектив вхождения Украины в Таможенный союз Россия-Казахстан-Беларусь. Формула «3+1».
3. Анализ юридических аспектов создания Украиной ЗСТ с ЕС и присоединения к Таможенному союзу.
Участники круглого стола:
1. Алексей УРИН – советник, руководитель группы экономической политики Посольства Российской Федерации в Украине
2. Игорь ЕРМАКОВ – 1-й секретарь Посольства Республики Беларусь в Украине
3. Инна БОГОСЛОВСКАЯ – народный депутат Украины (Партия регинов)
4. Сергей ГМЫРЯ – народный депутат Украины (КПУ)
5. Сергей ПАШИНСКИЙ – народный депутат Украины (БЮТ)
6. Владимир КОРНИЛОВ – директор Киевского филиала Института стран СНГ
7. Валерий ЧАЛЫЙ – заместитель генерального директора Центра Разумкова
8. Сергей КОЗЬЯКОВ – адвокат, доцент Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
9. Представитель Администрации Президента Украины
10. Представитель Департамента ЕС МИД Украины
11. Представитель Представительства ЕС в Украине
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Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).