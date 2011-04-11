В среду, 13 апреля, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «ЗСТ с Европой или Таможенный союз с Россией – что для Украины предпочтительнее?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Оценка экономических перспектив создания Зоны свободной торговли с Евросоюзом.

2. Оценка экономических перспектив вхождения Украины в Таможенный союз Россия-Казахстан-Беларусь. Формула «3+1».

3. Анализ юридических аспектов создания Украиной ЗСТ с ЕС и присоединения к Таможенному союзу.

Участники круглого стола:

1. Алексей УРИН – советник, руководитель группы экономической политики Посольства Российской Федерации в Украине

2. Игорь ЕРМАКОВ – 1-й секретарь Посольства Республики Беларусь в Украине

3. Инна БОГОСЛОВСКАЯ – народный депутат Украины (Партия регинов)

4. Сергей ГМЫРЯ – народный депутат Украины (КПУ)

5. Сергей ПАШИНСКИЙ – народный депутат Украины (БЮТ)

6. Владимир КОРНИЛОВ – директор Киевского филиала Института стран СНГ

7. Валерий ЧАЛЫЙ – заместитель генерального директора Центра Разумкова

8. Сергей КОЗЬЯКОВ – адвокат, доцент Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

9. Представитель Администрации Президента Украины

10. Представитель Департамента ЕС МИД Украины

11. Представитель Представительства ЕС в Украине

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Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).