Присяжнюк, обещает, что на Киевщине не будет депрессивных районов

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК внедряет программу «Киевщина без окраин».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской ОГА, об этом А.ПРИСЯЖНЮК заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

При этом он отметил, что в Киевской области не будет депрессивных районов.

По словам губернатора, «суть программы заключается в том, чтобы не держать деньги в центре - там, где сидят чиновники, а дать их людям на места».

Отметив, что в его ближайших планах осуществить рабочие поездки в Сквирский, Ставищанский, Тетиевский и Володарский районы, А.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул: «Для областных властей самые отдаленные от Киева районы - не последние при выезде из области, а первые при въезде».